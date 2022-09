Hallin rakentamista suunnitellusti kannattavat valtuutetut ovat niskan päällä luvuin 24–19.

Porin kaupunginvaltuusto on ottanut tavallaan tuntumaa palloiluhalliin jouduttuaan pitämään koronakokouksia Samkin salissa. Nyttemmin päätöksentekijät ovat alkaneet kokoontua kaupungintalon valtuustosalissa.

Porin palloiluhallihanke on etenemässä uudelleen valtuuston käsittelyyn. Valtuusto on kuntalain mukaan kutsuttava koolle, mikäli kunnanhallitus tai vähintään neljäsosa valtuutetuista sitä pyytää. Porissa uutta käsittelyä on vaatinut runsaat 20 valtuutettua.