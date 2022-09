Kävijäkato sai Karmarockin pohtimaan, kannattaako tapahtumaa enää järjestää – Nyt yhdistysväki on puhunut

Karmarock keräsi tänä vuonna vain puolet totutusta kävijäm,äärästä, mikä sai järjestäjät pohtimaan perinteikkään festivaalin jatkoa.

Harjavalta

Kävijäkadosta tänä vuonna kärsinyt Karmarock kohahdutti festivaalin jälkeen, kun festivaalijohtaja Häiriö Piirinen kertoi, ettei perinteikköään tapahtuman jatko ole mitenkään itsestään selvää.

”Jos tämän konseptin aika on ohi, niin se on ohi. Mutta se selviää sitten, kun istutaan porukalla alas ja päätetään, mitä tehdään”, Piirinen kertoi.

Nyt Karmarock-yhdistys on istunut alas ja tehnyt päätöksensä. Se on varmasti jo 30 kertaa järjestetyn harjavaltalaisfestivaalin kävijöiden mieleen.

”Viikonloppuna kävi niin, että 31. KarmaRock järjestetään 29.07.2023”, Karmarock-yhdistys kertoi Facebookissa.

Viikonloppuna kokoustamaan ja saunomaan kokoontunut yhdistys julkaisi Facebookissa talkooporukasta myös kuvan.

”Viikonloppuna kävi niin, että tuossa kuvassa on rapiat 39% talkooväestä. Oikeasti meitä on siis enemmän kuin nuo kuvalaiset”, saatteessa kirjoitetaan.

30. heinäkuuta järjestetty 30. Karmarock keräsi noin tuhat kävijää. Se on noin puolet siitä, mihin festivaali oli ennen koronataukoa tottunut.

Karmarock järjestettiin koronan vuoksi kesällä 2020 nettistriiminä ja kesällä 2021 tapahtuma jäi kokonaan järjestämättä. Kulut kuitenkin juoksivat pandemia-aikanakin.

”Puskurit on nyt syöty. Jos pankkitilin saldo näyttää nollaa, se tarkoittaa, että työ on aloitettava alusta. Se on kova homma, ja riippuu täysin meidän jengistä, halutaanko siihen ryhtyä”, Piirinen sanoi pian tämän vuoden tapahtuman jälkeen.