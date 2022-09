Tallinkin Rauman telakalta tilaaman My Star -matkustaja-autolautan toimitus viivästyy jälleen.

Rauman telakalla on ollut vaikeuksia pysyä laivojensa toimitusaikatauluissa.

Rauma Marine Constructions (RMC) eli Rauman telakka on taas vakavissa aikatauluongelmissa. Tallinkilta kerrotaan, että yhtiölle rakennettava My Star -matkustaja-autolautta ei valmistukaan syyskuussa vaan myöhästyy lisää.

Alun perin My Starin piti valmistua jo tämä vuoden alussa. Tallink ehti jo mainostaa liikennöinnin alkamista viime keväänä. Valmistumisaikataulu on kuitenkin vuoden mittaan venynyt syyskuuhun.

Tallinkilta kerrottiin perjantaina Helsingin Sanomille, että neitsytmatkaa on jo siirretty marraskuun alkuun. Sekin on vielä epävarma, sillä alukselle tehdään lähipäivinä merikokeita, joiden onnistuminen vaikuttaa aikatauluun.

Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen tarkoitettu alus on noin 212 metriä pitkä, ja siihen mahtuu noin 2 800 matkustajaa.

Rauman telakan viime vuotta on kuvattu karmeaksi. Yhtiön liikevaihto putosi lähes kolmanneksen, ja se teki yli 58 miljoonan euron tappion. Yhtiö kertoi syiksi koronaviruspandemian ja laitetoimittajien viivästykset.

My Star on telakalle tärkeä alus. Koko telakan kohtalon on arvioitu riippuvan siitä.

Yhtiön viime vuoden tilinpäätöksessä painotettiin, että My Star -aluksen luovutusaikatauluun liittyy olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.

Suomen asiakastiedon mukaan ”yritys on sekä erittäin velkainen että heikosti kannattava, mikä on vaarallinen yhdistelmä”.

Rauman telakka joutuikin vaikeuksien keskellä keväällä uusimaan johtoaan. Uusi toimitusjohtaja Mika Heiskanen aloittaa lokakuussa.

Telakan väliaikaisen toimitusjohtajana toimii nyt Mika Laurilehto. Hän myöntää, että paljon on kiinni My Starin valmistumisesta ja sitä on nyt priorisoitu.

”Totta kai jos My Starin toimitus vielä kauheasti viivästyy, niin jokainen viikko hankaloittaa tilannetta.”

Laurilehto muistuttaa, että laivahankkeissa on takapainoiset maksuehdot.

”Suuri osa rahasta saadaan vasta kun laiva luovutetaan, mikä on kassavirrallisesti aika hankalaa”, hän sanoo.

Telakka rakentaa Merivoimille neljää suurta sotalaivaa niin sanotussa Laivue 2020 -hankkeessa. Sotalaivat ovat pahasti myöhässä, mutta telakka pääsi ennen kesälomakautta sopuun puolustushallinnon kanssa uusista aikatauluista ja muista sopimuksellisista erimielisyyksistä.

”Saimme myös meidän omistajamme vakuuttuneiksi, että he lähtivät mukaan lisärahoituksella eli saimme pääomalainaa, minkä turvin tässä ollaan selvitty”, Laurilehto sanoo.

Laurilehdon mukaan My Starin myöhästymiseen liittyvistä rahallisista sanktioista neuvotellaan vielä.

Rakenteilla oleva My Star -lautta myöhästynee näillä näkymin vajaan vuoden. Vielä kesällä laiva luvattiin syksyn liikenteeseen.

Vuonna 2021 Rauman telakalla oli ongelmia Wasalinelle rakennetun Aurora Botnia -matkustaja-autolautan valmistumisen kanssa.

Merenkurkun liikenteeseen tarkoitettu alus piti luovuttaa tilaajalle jo ennen viime vuoden vappua, mutta erinäisten viivästysten jälkeen se pääsi neitsytmatkalleen vasta elokuun lopulla.

RMC:n tilauskannassa on myös kaksi Tasmaniaan tilattua matkustaja-autolauttaa, joita on tarkoitus rakentaa samaan aikaan kuin Puolustusvoimien tilaamia sotalaivoja.

Tasmaniaan menevät laivat ovat nekin viivästyneet. Laurilehdon mukaan tilaajan kanssa on jo neuvoteltu uusi aikataulu.

Pahiten myöhässä ovat kuitenkin Merivoimien tilaamat neljä sotalaivaa. Niiden rakentamisen piti alkaa tämä vuoden alussa, mutta nykyisen arvion mukaan rakentamaan päästään ehkä vasta ensi kesänä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kaikkien neljän sotalaivan piti olla operatiivisessa valmiudessa vuonna 2028. Sotalaivat ovat jo nyt noin 1,5 vuotta myöhässä. Vajaa vuosi sitten telakka vielä kertoi, että myöhästyminen olisi 6–12 kuukautta.

Strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen puolustusministeriöstä katsoo, että RMC:n kanssa on tapahtunut viime kesän jälkeen ”hyvää edistymistä”.

”Löysimme ratkaisun, miten tämä viivästyminen pysäytetään ja pysyisimme aikataulussa ja saisimme laivahankettamme eteenpäin”, Puranen sanoo.

”RMC:llä on tehty riittäviä toimenpiteitä, että on saatu resursseja laivoille.”

Havainnekuva Merivoimien tilaamista neljästä uudesta sotalaivasta.

Merivoimille sotalaivojen viivästyminen aiheuttaa ylimääräisiä ongelmia. Merivoimat on suunnitellut, että uusien laivojen käyttöönoton myötä se poistaa käytöstä neljä loppuun ajettua Rauma-luokan ohjusvenettä ja kaksi miinalaivaa.

Näiden kuuden aluksen suunniteltua käyttöikää joudutaankin jatkamaan.

”Nyt tulee todennäköisesti yksi huoltokierros lisää”, Puranen sanoo.

Erityisen ongelmallisia ovat ohjusveneet, joiden alumiinisia runkoja on jo väsymisen vuoksi jouduttu korjaamaan.

”Mahdollisesti joudumme sopeuttamaan niiden käyttöä ihan loppumetreillä.”

Lauri Puranen, onko Puolustusvoimat hakenut RMC:ltä korvauksia myöhästymisistä?

”Olemme asiasta neuvotelleet. Tällä hetkellä emme hae. Olemme päässeet yhteisymmärrykseen valmistumisaikataulusta. Korvaukset on sidottu uuteen aikatauluun.”

Purasen mukaan RMC:n painopisteenä ovat olleet siviililaivat, koska niissäkin on ollut viivästymisiä.

Miksi RMC on laittanut siviililaivat sotalaivojen edelle?

”Sitä sinun pitää kysyä RMC:ltä.”

Onko RMC:n helpompi myöhästyttää sotalaivoja, koska niistä ei vaadita sanktiomaksuja?

”En ota kantaa tähän.”

RMC:n Laurilehto kiistää kaupallisten laivojen suosimisen sotalaivojen kustannuksella. Hänen mukaansa sotalaivahankkeessa on jopa suurempi miehitys kuin kaupallisissa hankkeissa.

”Ei voi sanoa, että olisimme priorisoineet jotain projektia toisen edelle.”