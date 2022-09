Noin 5000 neliömetrin koulurakennuksen purkamisen kustannukset 208 000 euroa.

Nanun peruskoulu on ollut evakkotiloissa vuodesta 2018. Viime vuodet käytöttä olleen koulurakennuksen purkutyöt alkavat loka-marraskuun aikana.

Rauma

Kouluverkoston uudistaminen on etenemässä Raumalla uudella purku-urakalla. Kaupungin tekninen valiokunta käsittelee tulevan viikon kokouksessaan Nanun koulun purku-urakoitsijan valintaa.

Nanun koulu on ollut viime vuodet tyhjillään ja vailla käyttöä. Syynä ovat sisäilmaongelmat ja -haitat. Peruskoulu muutti väistötiloihin 2018.

Kaupungin tilahallinto esittää valiokunnalle, että purku-urakoitsijaksi valitaan Timantti-Nieminen Oy Raumalta. Urakkahinta on 208 000 euroa. Tarjouksen jätti viisi alan yritystä.

Suunnitelmana on purkutyön aloittaminen loka–marraskuun vaihteessa, kun rakennusvalvonta on myöntänyt purkuluvan. Purettavan koulurakennuksen huoneistoala on runsaat 5 100 neliömetriä.

Vuonna 1964 rakennettu koulurakennus peruskorjattiin vuosina 2009–2010. Noin 6,2 miljoonaa euroa maksaneen peruskorjauksen jälkeen ilmeni, ettei rakennusta ollut varustettu salaojituksella.

Salaojituksen rakentaminen ja kosteussuojaukset karsittiin suunnitelmista kustannussyistä. Kosteusongelmien lisäksi rakenteista pääsi sisäilmaan oireita aiheuttavia epäpuhtauksia, kun koulurakennukseen asennettiin tehokas ilmanvaihtokoneisto.

Nanun koulu ja sen naapurissa oleva Hj. Nortamon koulu puretaan uuden Nanujärvelän koulurakennuksen tieltä. Koulualueen asemakaavamuutos uutta käyttöä varten on valmisteilla.