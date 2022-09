Viimeksi talossa on toiminut päiväkoti, joka muutti Keskuskoululle.

Satakunnan kauneimmaksi kutsuttu Lavian vanha kunnantalo on parhaillaan myynnissä. Arkistokuva vuodelta 2008. Sittemmin ulkoasu ja maalipinta ovat vuosien varrella hieman nuhjaantuneet.

Pori

Kiinnostaisiko hieman repsahtamaan päässyt kaksikerroksinen puuhuvila, josta pätevä remonttinikkari ja lvi-alan osaaja voi remontoida itselleen asunnon?

Tällainen kohde on nyt tarjolla Laviassa, missä Porin kaupunki huutokauppaa entistä päiväkotirakennusta. Talo on ollut päiväkoti- ja huvilakäytön lisäksi myös kunnantalona ja apteekkina.

Viime vuosisadan alussa rakennetusta talosta ei aivan heti lopu tila kesken, sillä huutokaupat.com-sivuston mukaan tilaa löytyy peräti 459 neliötä. Huvilan tarkka rakentamisvuosi ei ole tiedossa.

Lähtöhinta on hiukan vajaa 23 000 euroa. Myynti-ilmoituksen mukaan Porin kaupunki sitoutuu myymään kaukolämpöä entiseen päiväkotirakennukseen siten, että kuukausilaskusta 60 prosenttia laskutetaan päiväkotirakennuksen ostajalta. Loppuosa on jyvitetty paloasemalle. Lämmönmyyntisitoumus on voimassa ensi vuoden toukokuun loppuun asti.

Vuoden 2021 lämmityskulut päiväkotirakennuksen osalta ovat olleet 8.715 euroa ja sähkökulut 1.097 euroa ja muut kulut 1.571 euroa.

Päiväkotirakennuksen ostajan pitää hankkia kustannuksellaan oma lämmitysjärjestelmä, joko kaukolämpöliittymä laitteineen tai jokin muu tapa pitää rakennus lämpimänä.

Sunnuntaiaamuun mennessä vanhasta kunnantalo-päiväkodista ei oltu jätetty yhtään tarjousta. Myynti-ilmoitusta oli kuitenkin katsottu muutamassa päivässä lähes 6 000 kertaa.