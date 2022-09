Nuori K-ryhmän kauppiaspari aloittaa Eurajoella lokakuun alussa

Kauppiaspariskunta on tuttu aiemmista töistään myös Porista.

Eurajoki

K-Supermarket Eurajoen Portin uusina kauppiaina aloittavat Jarkko ja Emilia Kuikka lokakuun alussa. He ovat innoissaan, että pääsevät aloittamaan kauppiasuransa Eurajoelta.

”Kaupassa on viime vuosina toiminut useampia päteviä ja inspiroivia uransa aloittaneita kauppiaita. Koemme, että Eurajoen Portissa on paljon potentiaalia ja kylän palveluiden kehittäminen on tärkeää sen elinvoimaisuuden kannalta", pariskunta kertoo K-ryhmän tiedotteessa.

Naimisissa oleva pariskunta on kotoisin Turusta, mutta Satakunta on ehtinyt tulla tutuksi.

Jarkko Kuikka kertoo, että he ovat opiskelleet Porissa. Koulutukseltaan he ovat kauppatieteiden maistereita.

Jarkko on ehtinyt myös työskennellä Porissa myyntitehtävissä Porin leivällä ja Ässien liigajoukkueen myyntipäällikkönä.

Emilia on suuntautunut taloushallinnon tehtäviin ja työskennellyt viime vuodet kirjanpidon parissa.

Pariskunnalta lähtee terveiset Juha Jyllille, joka toimi heidän kasvattajakauppiaanaan. Harjoitteluympäristö K-Citymarket Länsikeskuksessa Turussa oli heidän mukaansa vaativa ja palkitseva. Jylli oli ennen kauppiaana Porin Puuvillan Citymarketissa.