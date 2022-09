Pori Jazz yllättyi Suomi-Areenan uudesta aikataulusta – kokonaan oma viikko saattaa tuoda muutoksia festivaaliin

Jazzin toimistolla on mietitty, mitä muutos tarkoittaa ensi kesän festivaalille.

Suomi-Areenan perjantaina uutisoitu uusi ajankohta tuli yllätyksenä myös Pori Jazzille.

”Uutinen se oli meillekin”, Pori Jazzin toiminnanjohtaja Kristian Vainio kertoo.

Suomi-Areenan siirto tarkoittaa, että synergia kahden suurtapahtuman välillä käytännössä katoaa.

”Yhteistyötä nyt on ollut aikalailla vaihtelevasti, mutta minusta tapahtumat ovat hyvin täydentäneet toisiaan. On pidetty sovittuna, että Suomi-Areena hoitaa päivätapahtumat ja Pori Jazz iltatapahtumat.”

Vaikutuksia lipunmyyntiin Vainio ei halua tässä vaiheessa arvioida.

”Hyvin vaikea sanoa, mutta on kaiketi niin, että osa ihmisistä on tullut Suomi-Areenaan samalla kun Pori Jazzeihin ja toki myös päinvastoin. Positiivista on se, että ongelmat majoituskapasiteetin kanssa ainakin vähenevät.”

Jazzin toimistolla tieto aiheutti pohdintaa siitä, miten tämä näkyy esimerkiksi heti ensi vuoden festivaalissa, jota on jo koottu kasaan hyvän aikaa.

”Tämä rytmittää Porin kesää ihan uudella tavalla. Meillä se voisi tarkoittaa esimerkiksi selkeämpää paluuta keskustan suuntaan. Festivaali voisi näkyä esimerkiksi torilla ja keskustan ravintoloissa”, Vainio maalailee.

Hän ei myöskään tyrmää täysin yhteistyön jatkumista Suomi-Areenan kanssa.

”Jollain tasolla voisimme varmasti olla mukana myös kesäkuun tapahtumassa.”