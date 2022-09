Vanhusten asuttaman rivitalon sammutus Huittisissa kestää aamuun saakka – asukkaat saatiin evakuoitua hyvissä ajoin

Huittinen

Pelastuslaitos sai hälytyksen Huittisten Kuninkaisiin suuren rakennuspalon vuoksi torstaina noin kello 18.20.

Tulessa on yksi Kuninkaisten vanhainkodin vieressä olevista rivitaloista.

Päivystävän palomestarin Harri Salosen mukaan rivitalon yksi asunto on tuhoutunut kokonaan ja talon katto on koko talon mitalta tulessa. Kaikki talon asukkaat on saatu evakuoitua, eikä henkilövahinkoja syntynyt.

”Asukkaat saatiin nopeasti ulos talosta ja kaupungin työntekijät ovat jo hoitaneet heille yösijan, joten sellaista huolta ei ole ollenkaan”, Salonen kertoi.

”Vaikea sanoa miten muiden asuntojen käy”.

Rivitalon palo on raju ja edennyt vauhdilla kattoa pitkin. Rivitalon nykyisen harjakaton alla on vanha pikipäällysteinen tasakatto, joten palo on edennyt sitä pitkin vauhdikkaasti. Sammutustöiden vuoksi kattoa on revitty auki.

Tulipalon vuoksi ohitse kulkeva Risto Rytin katu jouduttiin sulkemaan liikenteeltä hieman ennen iltakahdeksaa.

Salonen arvioi, että sammutustyöt kestävät perjantaiaamuun saakka.

Palo eteni vauhdikkaasti rivitalon kattorakenteissa.

Huittisten terveyskeskus sijaitsee aivan rivitalojen vieressä.

Uutista päivitetty kauttaaltaan kello 20.08