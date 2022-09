Porin vanadiinilaitos on suunniteltu Tahkoluodon voimalaitoksen taakse vasemmalle.

Pori

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vanadium Recovery Project Oy:lle ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan vanadiinin talteenottolaitokselle, kertoo virasto tiedotteessa. Laitos hyödyntää terästeollisuuden sivutuotekuonaa ja sijoittuu Tahkoluodon satama-alueelle Poriin.

Laitoksella tuotetaan vuosittain enintään 9 000 tonnia vanadiinipentoksidia ja sivutuotteena syntyy natriumsulfaattia. Tuotannon pääraaka-aineena on terästuotannon sivutuotekuona, mutta laitos käyttää myös teollisuudesta talteen otettua hiilidioksidia.

Tuotannossa muodostuu merkittäviä määriä jätettä, kalsiumkarbonaattipitoista stabiloitua kuonaa, joka on tarkoitus toimittaa hyödynnettäväksi. Stabiloitua kuonaa varastoidaan alueella enintään kolme vuotta. Lisäksi alueella varastoidaan suuria määriä raaka-aineena käytettävää kuonaa.

Varastoinnille ja päästöille asetettiin esitettyä tiukemmat määräykset

Toimintaan liittyvä varastointi tehdään kasoissa ulkoalueilla. Varastointialueiden ympäristövaikutuksia on rajoitettu lupamääräyksillä.

Varastoinnin vesien- ja pölynhallinnasta sekä varastoitavista määristä on päätöksessä annettu yksityiskohtaiset määräykset, jotka ovat tiukemmat, mitä hakemuksessa esitettiin. Aluehallintovirasto on päätöksessään muun muassa rajannut varastoitavan raaka-aineen määrää, jotta ympäristövaikutuksia voidaan hallita. Jätteen välivarastoinnille on lisäksi asetettava vakuus.

Tuotantoprosessista ilmaan johdettaville päästöille on asetettu tiukemmat raja-arvot, mitä hakemuksessa esitettiin. Raja-arvot perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan, jonka tarkoitus on minimoida laitoksen ympäristövaikutuksia.

”Hakemuksen esityksiä tiukemmat lupamääräykset edellyttävät, että toiminnan yksityiskohtaisessa laitossuunnittelussa valitaan hakemuksessa esitettyä tehokkaammat ilmaan johdettavien päästöjen erotinlaitteet. Näin myös toiminnan päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset jäävät hakemuksessa esitettyä vähäisemmiksi”, toteaa ympäristöneuvos Anna Laiho tiedotteessa siitä, miten lupapäätös vaikuttaa hankkeen suunnitteluun.

Laitoksesta ei kulkeudu suoria päästöjä pintavesiin, vaan kaikki prosessijäte- ja hulevedet kierrätetään tuotantoprosessissa. Laitos toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Hakemuksen mukaan vanadiinin talteenottolaitos aloittaisi toiminnan aikaisintaan vuoden 2024 puolivälissä.