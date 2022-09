Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulaisen mukaan Porin maine saattaa sopimuskumppanina kärsiä.

Pori

Porin tekninen lautakunta päätti tiistaina esittää Porin palloiluhallihankkeen keskeyttämistä.

Muutosehdotus hyväksyttiin äänin 9–4.

Pahin repeämä tapahtui lautakunnan perussuomalaisissa. Kun ennakko-oletus oli, että ryhmä on tiukasti hankkeen toteuttamisen kannalla, niin lautakunnassa kaksi perussuomalaista äänesti hankkeen keskeyttämisen puolesta.

Vain sosiaalidemokraatit olivat johdonmukaisesti hankkeen etenemisen kannalla.

Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen (sd.) kertoo, että lautakunnan päätöksen lainmukaisuutta ja sen vaikutusta hankintaan aiotaan tutkia.

Valtuuston aiemman päätöksen mukaisesti palloiluhalli piti rakentaa ja sen mukaisesti lautakunnan oli määrä valita hallin kehitysvaiheen urakoitsija.

”Lautakunnan nyt tekemä päätös tuo pohdittavaksi paljon asioita.Yksi niistä on myös Porin kaupungin luotettavuus sopimuskumppanina.”

Laulainen muistuttaa, että rakennuskustannukset ovat selvästi kohtuullistuneet kvr-urakkamenettelyn aikana.

Porin kaupunginhallituksella on mahdollisuus halutessaan käyttää otto-oikeutta lautakunnan päätökseen.

Otto-oikeudella tarkoitetaan kunnanhallituksen oikeutta ottaa käsiteltäväkseen asian, jossa kunnan organisaatiossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalaissa.

Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus kokouksessaan, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan muu viranhaltija.

”On syytä miettiä käytetäänkö tässä asiassa otto-oikeutta”, Laulainen linjaa.

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Jyrki Levonen piti lautakunnan päätöstä yllätyksellisen, sillä pohjalla oli valtuuston päätös.

”Oletin kyllä, että hanke etenisi kehittämisvaiheeseen.”

”Toki tiedossa on ollut, että lautakunnassa oli erilaisia äänenpainoja. Tietyt tahot ovat ajaneet hankkeen lopettamista kuin käärmettä pyssyyn.”

Sosiaalidemokraattien kanta on Levosen mukaan edelleen selkeä. Hanke pitää toteuttaa suunnitellusti.

”Sosiaalidemokraateilla se on ollut jo kuntavaalien vaaliohjelmassa ja olemme sitä määrätietoisesti edistäneet. Nyt myös hinnassa on selkeästi alitettu valtuuston asettamat raamit.”

”Asioista toki keskustellaan. Oma kantani on, että palloiluhallihanke on positiivinen.”

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Bia Kaski kertoo, että palloiluhallihanketta on pohdittu kokoomusryhmässä jo muutama viikko sitten kaupungin talousarvion aikataulutuksen valmistelun yhteydessä.

”Ryhmässä nousi esille, että tuolla hinnalla ja kustannusrakenteella hallia on nyt vaikea edistää. Sellaista kantaa ei kuitenkaan ollut etteikö halli olisi tarpeellinen. Nyt esillä on hankkeen aikataulu ja toteutustapa. Voisiko halliin löytyä muutakin kuin pelkästään kaupungin rahoitusta?”

”Sinänsä lautakunnan päätös ei ole yllätys.”

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Raisa Ranta myöntää, että lautakunnan palloiluhallipäätös tuli yllätyksenä.

”Sitä on tässä nyt päivitelty. Päivitelty hyvällä. Pienen tuumaustauon ottaminen hankkeessa on järkevää. se on linja jota me olemme ajaneet.”

”Hallin kustannukset ovat kovat. On pohdittava myös mistä katamme käyttötalousmenot.”

Vihreällä valtuustoryhmällä oli ennakkoon tietoa, että lautakunnassa oli monenlaisia mielipiteitä palloiluhallihankkeesta nykytilanteessa.

”Vastaavasti omassa ryhmässämme on myös monenlaisia mielipiteitä”, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Laura Pullinen. Pullinen muistuttaakin, ettei Porissa vihreillä ole ryhmäkuria, joka taivuttaisi kaikki yhtenevän kannan taakse.

”Valtaosalla näyttäisi kuitenkin olevan toivetta hanketta koskevalle aikalisälle. Rakennuskustannusten nousu ja energian hinnankorotukset vaikuttavat asiaan.”

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Kantola ei ole yllättynyt siitä, hankkeesta haluttaisiin myös vetäytyä.

”Matkan varrellahan asiaa on pohdittu. Esillä on ollut myös se, että ovatko tarjoukset siitä mitä on tilattu. Onko hinnan halpenemiselle mahdollinen syy, että tarjouksissa on puutteita?”

”Tämän hetkinen maailman tilanne on mikä on. Meillä on monta rahanreikää edessä.”

Kantolan mukaan keskustaryhmässä on ollut hankkeesta kahdenlaista kantaa.

”Oma kantani on teknisen lautakunnan päätöksen mukainen.”

Kristillisdemokraattien ryhmänjohtaja Simo Korpela pitää täydellisenä yllätyksenä, että valtuuston päätös kaatui lautakunnan määrittäessä valintaa kehitysvaiheen urakoitsijaksi.

”Perussuomalaisten puolue on nyt hajonnut asiassa. Tilanne on outo.”

Korpelan mukaan halli pitäisi joka tapauksessa saada halvemmalla..

”meillä ei ole siihen varaa, ellei sitä pystytä toteuttamaan selkeästi edullisemmin.”

”Elämme epävarmoja aikoja. Otetun jättilainan korot voivat nousta.”

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Ismo Läntinen on jo aiemmin ilmaissut suuren pettymyksensä siihen, että ryhmän kaksi jäsentä äänesti lautakunnassa sitä vastaan, että YIT olisi valittu kehitysvaiheen urakoitsijaksi.