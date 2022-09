Wide ContentPlaceholder

Kuraattori Hanna Kaasinen arvelee, että poissaoloihin liittyvät ongelmat ovat nykyään jokaisen oppilaitoksen arkea. ”Joskus aiemmin oli ehkä vallalla sellainen käsitys, että ongelma vaivaa lähinnä lähiökouluissa. Uskaltaisin väittää, että niitä on tasaisesti ihan jokaisessa koulussa, ja jopa alakouluissakin jo jonkin verran.”

Pari vuotta sitten Porissa huomattiin, etteivät koulusta pois jäävät lapset ja nuoret enää vain ”huidelleet kylillä ja ostareilla” – taustalta paljastui huolestuttava ilmiö ja koulujen kirjavat käytännöt, joille oli tehtävä jotain

Porissa on havaittu, että ”kroonisten poissaolijoiden” määrä kouluissa on kasvanut. Meri-Porin koulujen kuraattori Hanna Kaasinen työskentelee ongelmallisten poissaolotapausten parissa viikoittain. Vaikeiden ongelmavyyhtien lisäksi taustalla on usein päälaelleen kääntynyt vuorokausirytmi ja ahdistuneisuutta.

Pori Pari vuotta sitten Porin koulumaailmassa heräsi kova huoli. Oppilaiden poissaoloissa oli tapahtunut huomiota herättävää kasvua. Oli lapsia ja nuoria, jotka eivät käytännössä enää käyneet koulua. ”Onhan heitä toki aina ollut, mutta vuosien 2019–2020 aikoihin alkoi tulla sellaista signaalia, että tapausten määrä ja niiden taustalla olevat vaikeudet ovat tosi isoja”, sanoo Porin kaupungin oppilashuollon esihenkilö Tero Grönmark.