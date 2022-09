Rakennus toimi aiemmin kahvilana.

Eurajoki

Valtatie 8:n kulkijoille Eurajoelta tuttu rakennus on vaihtamassa omistajaa huutokaupan tuloksena. Metsähallitus myy valtatien ja Kuivalahdelle johtavan Etukämpäntien risteyksessä olevan kiinteistön, joka oli huutokaupassa nimellä Etukämppä.

Aiemmin kahvilana toiminutta rakennusta ja sen pihapiirissä olevaa talousrakennusta tavoitteli huutokaupassa seitsemän tarjoajaa. Korkein tarjous oli 18 750 euroa.

Metsähallituksen kiinteistöliiketoiminnan myyntineuvottelija Tuomo Hallikainen kertoo tarjotun kauppahinnan hyväksytyn ja huutokauppa on etenemässä varsinaiseen kaupantekoon. Ostajasta ja rakennuksen tulevasta mahdollisesta käytöstä ei vielä kerrota tarkemmin.

Metsähallitus luopuu Etukämpän noin 2,4 hehtaarin määräalasta ja rakennuksista, koska niille ei ole käyttöä Metsähallituksen toimialoilla.

Huutokaupan esittelytietojen mukaan Etukämpän hirsirakennus on vuodelta 1912 ja se on ollut alkujaan Vuojoen kartanon metsäradan asemarakennus. Edellisen vuokralaisen aikaan rakennus siirrettiin valtatie 8:n tieltä nykyiselle sijainnilleen.

Rakennuksen pinta-ala on 87 neliömetriä. Ulkorakennus on myös vuodelta 1912 ja sen pinta-ala on 63 neliömetriä. Metsähallituksen huutokauppainformaation mukaan rakennuksissa on kattovuotoja ja lahovaurioita.