Eurassa autolla tehdystä taposta epäilty mies ei päässyt vapaaksi tutkintavankeudesta.

Eura

Eurassa tehdystä henkirikoksesta epäilty 25-vuotias euralaismies pysyy vangittuna. Satakunnan käräjäoikeus käsitteli miehen vangitsemisen jatkamisen edellytyksiä maanantaina 5. syyskuuta.

Mies on yhä vangittuna todennäköisin syin taposta ja tapon yrityksestä epäiltynä. Kyseessä on hyvin harvinainen henkirikosepäily, sillä kyse on liikenteessä tehdystä epäillystä henkirikoksesta.