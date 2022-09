Suunnitelma on, että Olkiluoto 3 saavuttaa täyden tehon lokakuussa.

Eurajoki

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 3 -ydinvoimalan koekäyttö on etenemässä uudelle tehotasolle.

Voimalaitos tuottanut viime päivät sähköä noin 850 megawatin teholla. Koekäyttöohjelman mukaan syyskuun kolmannella viikolla reaktoriteho korotetaan 80 prosenttiin ja sähköteho 1 300 megawattiin. Näillä tehoilla voimalaitos on Suomen ja Pohjoismaiden suurin sähköntuottaja.

TVO:n yhteiskuntasuhteiden johtaja Juha Poikola sanoo, että voimalaitoksen koekäyttö on edennyt suunnitellusti ja voimalaitoksen tilanne on hyvä. Uudelle tehotasolle voimalaitos on määrä nostaa 10.–14. syyskuuta.

Turvallisuusjohtaja Veli-Pekka Nurmen mukaan reaktori- ja tuotantotehon nosto edellyttää erikseen vielä Säteilyturvakeskuksen lupaa.

Hän huomauttaa, että laitos on edelleen testi- ja koeajovaiheessa. Ohjelmassa on loka-marraskuulle asti useita testivaiheita. Suunnitelma on, että lokakuussa voimala saavuttaa täyden tehon eli 1 600 megawattia.