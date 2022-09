Ulvila

Ulvilalainen Merja Kyllönen ja hänen matematiikan yksityisopetukseen erikoistunut yrityksensä, Opitti Oy, on valittu "Satakunnan Vuoden Uusyrittäjä 2022" -kilpailun voittajaksi.

Yhden yrittäjän täysipäiväisesti työllistävä Opitti Oy on perustettu 2019. Yrityksen tavoitteena on olla tunnettu opetuspalveluiden tuottaja. Tavoitetta edistääkseen Opitti on juuri avannut Ulvilan keskustaan paikallisille nuorille maksuttoman opiskelupajan.

Uusyrityskeskus Enter Satakunnan järjestämässä kisassa etsittiin myös yleisön suosikkia.

Eniten yleisöääniä sai Tina Nissinen, jonka leipomo-konditoria Tina's Bakery toimii niin ikään Ulvilassa.

Valtakunnalliseen kilpailuun Satakunnasta valittiin merikarvialainen maatilamatkailu- ja tapahtuma-alan yritys Koivuniemi Group Oy, jossa yrittäjinä toimivat sisarukset Frans Koivuniemi ja Miina Koivuniemi.