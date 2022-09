Lauri Kilkku, 45

Viransijaisena kaupunginjohtajan virkaa hoitava Lauri Kilkku nostettiin jo etukäteisarvioissa yhdeksi potentiaaliseksi hakijaksi.

Kilkku on päättäjille tuttu mies. Hän on työskennellyt Porin kaupungin hallinnon tehtävissä vuodesta 2006. Kun kahden kaupunginjohtajan mallista siirryttiin toimialajohtajiin vuonna 2017, Kilkku valittiin konsernihallinnon toimialajohtajaksi. Vuonna 2020 nimike muuttui elinvoima- ja ympäristötoimialan johtajaksi. Viiden vuoden ajan Kilkku on ollut kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen varahenkilö.

Kilkun vastuulla on ollut erilaiset elinkeinopolitiikkaan ja matkailuun liittyvät hankkeet kuten telakan omistusjärjestelyt ja Yyterin kehittäminen. Kilkun puoluetausta on kokoomus, mutta hän on profiililtaan enemmän virkamies.

Koulutus ja työkokemus hakemuksen mukaan

Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto, 19.8.1997 - 3.10.2003

General Executive MBA, Tampereen teknillinen yliopisto / Edupoint, kaksi vuotta

Porin JOKO 24 johtamiskoulutus, Tampereen teknillinen yliopisto, yhdeksän kuukautta

Vs. kaupunginjohtaja, Porin kaupunki, 23.6.2022 -

Elinvoima- ympäristötoimialan toimialajohtaja, Porin kaupunki, 1.9.2020 -

Konsernihallinnon toimialajohtaja, Porin kaupunki, 1.6.2017 - 31.8.2020

Yritysasiamies, Porin kaupunki, 4.11.2015 - 31.5.2017

Konsernihallinnon hallintopäällikkö, Porin kaupunki, 1.9.2011 - 31.5.2017

Kaupunginsihteeri, Porin kaupunki, 26.1.2009 - 31.8.2011

Vt. kaupunginsihteeri, Porin kaupunki, 1.1.2007 - 25.1.2009

Teknisen palvelukeskuksen vs. hallintopäällikkö, Porin kaupunki, 15.8.2006 -31.12.2006

Vs. sotilaslakimies, Pääesikunta, oikeudellinen osasto, 12.7.2004 - 30.8.2006