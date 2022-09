”Kyllä täällä on maailmankirjat sekaisin, jos ei aamulla pääse torikaffelle” – Eläkkeelle jäävä Rauman pystökaffekojun yrittäjä toivoo, että jatkaja varmistuu pian

Pystökaffeyrittäjä Jaana Valanne tuntee haikeutta eläkkeelle jäädessään mutta aikoo keskittyä enemmän itseensä. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen on väistellyt pystökaffekojulla kiperiä kysymyksiä.

Tilaajille

Rauman torin pystökaffekojun yrittäjä Jaana Valanne jää viikonlopun jälkeen eläkkeelle. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen on juonut monet kahvit Jaanan kojulla. Vanhanenkin on jäämässä eläkkeelle, mutta vasta ensi keväänä.

Rauma

Viikonlopun jälkeen moni raumalainen joutuu uuden tilanteen eteen, kun pystökaffelle ei enää pääse.

Pystökaffeyrittäjä Jaana Valanne jää 24 työvuoden jälkeen eläkkeelle ja mahdollinen jatkaja varmistuu vasta lähiaikoina.

”Toivottavasti asiat tarkentuvat jo ensi viikolla. Kyllä täällä on maailmankirjat sekaisin, jos ei aamulla pääse torikaffelle. Vaikka tämä on vain tällainen vaatimaton kaffekoju, niin tämä on monelle tärkeä. Myös minulle”, Jaana Valanne toteaa.