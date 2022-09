Perusteena kalakannalle ja ammattikalastukselle aiheutuvat haitat. Kalatalousalueelta toistaiseksi ammuttu 248 merimetsoa.

Selkämeren kansallispuiston alueella on lupa ampua merimetsoja osana kalatalousalueen poikkeuslupaa. Luvat ovat voimassa vuoden 2024 loppuun. Kuva kesäkuulta 2022 Rauman Vähä-Järviluodosta.

Rauma

Metsähallitus on myöntänyt Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen hakeman poikkeusluvan merimetsojen ampumiseen Selkämeren kansallispuiston alueella. Luvassa on joitakin aluerajoituksia Rauman saaristossa.

Rauman kaupunki on myöntänyt Rauman Metsästysseuran hakeman luvan harmaahylkeiden pyyntiin kaupungin omistamilla vesialueilla eli saaristoalueella. Lupa on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Perusteluna on hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalistappiot. Hylkeitä voidaan ampua vesialueilla, joilla on ammattikalastajan pyydyksiä. Tavoitteena on, että pyydystys kohdistuu vahinkoa aiheuttaviin hyljeyksilöihin

Harmaahylkeiden ampuminen perustuu yleiseen hylkeiden pyyntikiintiöön. Lupa ei salli itämerennorpan pyyntiä.

Merimetsojen harvennukseen Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue on aiemmin saanut poikkeusluvan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely) syyslinnustuskaudelle elokuun alusta vuoden loppuun. Selkämeren kansallispuistossa merimetsojen ampuminen vaatii erillisluvan Metsähallitukselta.

Ely-keskuksen lupa mahdollistaa vuosittain 1 000 merimetson ampumisen kalatalousalueen toimialueella eli Rauman–Eurajoen rannikkoalueella. Lupa on kolmelle vuodelle.

Metsähallitus sallii syysaikaisen merimetsojen ampumisen kansallispuistossa Rauman edustan saaristoalueella. Lintujen ampuminen on kokonaan kielletty Kylmäpihlajan saaressa ja osassa Kuuskajaskaria. Ampuminen on kielletty myös kansallispuistoon liitetyillä luonnonsuojelualueilla.

Metsähallituksen luvan lisäksi lintujen harvennus kansallispuistoalueella edellyttää Rauman kaupungin suostumusta.

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi kertoo, että Rauman saaristosta on ammuttu 248 merimetsoa (tilanne 2. syyskuuta). Poikkeuslupa sallisi siis tuhannen merimetson ampumisen.

Lupakiintiö ei todennäköisesti täyty, sillä pääosa merimetsoista on jo lähtenyt muutolle.

Rauman saaristo on merimetsojen pesimäkeskittymä. Vähä- ja Iso-Järviluodoissa oli menneellä pesimäkaudella 4 700 pesää ja yhdyskunta on Suomen suurin.