Timo Lehtonen (sd) nousemassa valtuustoon eroavan valtuutetun tilalle

Päivi Helminen (sd) eroaa Säkylän kunnanvaltuustosta.

Säkylä

Kunnanvaltuuston ja teknisen lautakunnan kokoonpanoihin on tulossa muutos Säkylässä, kun Päivi Helminen (sd) jättää tehtävänsä kaikissa kunnan luottamustoimissa. Syynä eroon on muutto pois paikkakunnalta.

Helmisen tilalle kunnanvaltuustoon nousee demarien ensimmäinen varavaltuutettu Timo Lehtonen. Halmisen seuraaja teknisen lautakunnan varsinaisena jäsenenä valitaan myöhemmin kunnanvaltuustossa.

Eron myöntäminen on kunnanhallituksen listalla maanantaina, ja sieltä se etenee valtuuston päätettäväksi. Kyse on kuitenkin muodollisuudesta, sillä kuntalain mukaan henkilö on vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin vain kotikunnassaan.