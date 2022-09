Mitä ihmettä – eräässä kesän konfirmaatiossa rippileiriläiset olivat valinneet yhdeksi messun virreksi Jumala ompi linnamme VK 170.

Tämä Martti Lutherin sanoittama ja "sangen todennäköisesti" Lutherin säveltämä virsi oli kuulemma leirin virsilistassa yksi suosituimmista. Ensimmäistä kertaa virkaurallani lauloin sen nyt konfirmaatiossa.

Yleensä kyseinen 1500-luvulta peräisin oleva virsi on vuosisatojen kuluessa liittynyt itsenäisyyspäivään, uskonpuhdistuksen muistopäivään tai erilaisiin isänmaallisiin tilaisuuksiin. Suomen historiaan peilaten voidaan todeta, että siitä on tullut meille eräänlainen kansallinen juhlavirsi. Se on rohkaissut mieliä isänmaan kohtalonhetkinä.

Syksyllä 1939 kun neuvottelijamme lähtivät erittäin vaikealle matkalleen Moskovaan, Helsingin asemalle kokoontunut väkijoukko saattoi heidät matkaan veisaamalla Jumala ompi linnamme. Myös ensimmäiset Suomen lähetyssaarnaajat saatettiin matkaan nykyisen Namibian Ambomaalle samalla virrellä. Vuonna 1903 sitä laulettiin ensimmäistä kertaa Turun joulurauhan yhteydessä Maamme-laulun ja Porilaisten marssin kanssa.

Miten monet säveltäjät ovat käyttäneet ja hyödyntäneet virren melodiaa luovuuden lähteenä. J.S. Bachin kantaattisävellyksen Jumala ompi linnamme jälkeen alkoi koraalin voittokulku. Esimerkiksi Giacomo Meyerbeerin ooppera Hugenotit, Felix Mendelssohnin Uskonpuhdistussinfonia, Franz Lisztin ja Max Regerin urkuteokset perustuvat jossain määrin virren sävelmään tai sen teemaan. Toki suomalaisetkin säveltäjät ovat löytäneet tämän saksalaisen koraalin, esimerkiksi Armas Järnefelt, Ilkka Kuusisto ja Kari Tikka. Myös sota-ajan dokumenttielokuvissa ja yhdeksässä suomalaisessa elokuvassa soi taustalla Jumala ompi linnamme -koraali.

Itseasiassa valinta konfirmaatiovirreksi oli upea ja sopi erityisen hyvin nuorten juhlaan. Tekstin sanoma tuo esille sekä nuoren henkilökohtaisen pohdinnan uskosta ja sen merkityksestä, että myös ympärillämme vellovat julmat sotatapahtumat. Se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä estää. Kun kanssamme on Jumala, ken voiton meiltä estää.

Virren turvallisuuden ja luottamuksen viesti vahvistaa yhteisöllisyyttä viholliskuvien sijaan. Tarvitsemme kaikki "tulevaisuuden silmälaseja" - katsetta ja uskoa yhteiseen tulevaisuuteen pimeyden pelon sijaan.

Ja kuin vakuutena kaikesta tästä – tänäkin päivänä – ympäröi Wittenbergin linnan kirkon tornia teksti:

Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan. / Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.

Anne-Marie Grundstén

Porin Teljän seurakunnan A-kanttori