Uutta asvalttia Pomarkun ja Lavian välille, Eurajoelle ja Pohjois-Satakuntaan – Syytä varautua viivästyksiin liikenteessä

Tiemerkinnät maalataan sään salliessa noin viikko päällystystöiden jälkeen.

Satakunnassa päällystetään tulevalla viikolla tietä useammassa paikassa, tiedottaa Varsinais-Suomen ely-keskus. Tiellä liikkujien on syytä varautua viivästyksiin, sillä päällystäminen tapahtuu pääosin päivä- ja ilta-aikaan.

Keskiviikkona (7.9.) alkaa valtatien 23:n päällystys välillä Kankaanpää-Niinisalo.

Päällystystöitä ja valmistelevia parantamistöitä tehdään myös Eurajoella maantiellä 2170 välillä Eurajoki-Irjanne sekä sen viereisellä kevyen liikenteen väylällä Eurajoen keskustassa.

Lisäksi maantien 2600 päällystystyöt Pomarkun ja Lavian välillä valmistuvat tulevan viikon aikana.

Kaksikaistaisilla teillä maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta, ja tiellä liikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen.

Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi viivästyttää myös tiemerkintöjen tekemistä, sillä niitä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.