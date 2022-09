Satakunnan Kansan toimittaja kertoo, mitä tapahtuu videolla, jossa 15-vuotias poika joukkopahoinpidellään julmasti Porissa Kirjurinluodossa.

Tilaajille

Tummiin pukeutunut hahmo tarraa harmaaseen huppariin pukeutunutta 15-vuotiasta poikaa rinnuksista. Pystyasennossa puhelimella tallennettu video tärisee ja poukkoilee. Tapahtumapaikkaa on vaikea hahmottaa. On pimeää ja kuva on sumea.

Tiedän sen, mitä silmät eivät kerro. Tosielämän väkivallan näyttämönä on Kirjurinluoto.