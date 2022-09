Isonmäen palloiluhallin urakoitsijaksi esitetään YIT Suomea – tarjous 21,8 miljoonaa euroa alittaa selvästi hankkeen kattohinnan

Myös muut vertailussa mukana olleet tarjoukset alittivat 25,6 miljoonan euron kattohinnan.

Pori

Isonmäen palloiluhallin urakoitsijaksi esitetään YIT Suomea. YIT:n tarjous on arvoltaan 21,8 miljoonaa euroa eli vähemmän kuin kaupunginvaltuuston hankkeelle asettama 25,6 miljoonan euron kattohinta.

Myös muiden rakentajaksi ehdolla olevien urakoitsijoiden Astoran ja Hartelan tarjoukset mahdollisine kannustepalkkioineen todettiin alittavan kattohinnan. YIT:n tarjous on halvin.

Urakoitsijan valintaperustana oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 40 prosenttia ja laadun painoarvo 60 prosenttia.

”Olen erityisen tyytyväinen, että pisteytyskriteereissä arvotettiin suurella painoarvolla pidennettyä kymmenen vuoden takuuaikaa. Takuuaika ohjaa urakoitsijaa ja koko hankeryhmää päätöksenteossa laadukkaisiin suunnitteluratkaisuihin ja kiinnittämään huomiota erityisesti toteutuksen laadunhallintaan”, hankkeen projektijohtajana toimiva Jouni Lehtinen kertoo Porin kaupungin tiedotteessa.

Tekninen lautakunta käsittelee urakoitsijan valintaa hankkeen kehitysvaiheeseen kokouksessaan tiistaina 6. syyskuuta. Kehitysvaiheessa suunnitelmia tarkennetaan, haetaan rakennuslupa ja viimeistellään toteutusvaiheen sopimus. Vasta kehitysvaiheen jälkeen tehdään lopullinen päätös rakentamisesta.

”Palloiluhallihanketta on ohjattu onnistuneesti nykyisessä taloustilanteessa. Kustannuksia on pystytty hallitsemaan tehokkailla suunnitelmilla, ja kustannuspuite on pysynyt alle hankkeelle asetetun kattohinnan”, Lehtinen kehuu.

Palloiluhallin rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 alussa.