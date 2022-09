Rauman terveyspalvelujen johtava ylilääkäri Katja Virta etsii keinoja kipeän lääkäripulan korjaamiseen.

Rauma

Keskiviikkona kerrottiin Rauman terveyskeskuksen sairaalan 15 vuodepaikan vähennyksestä syys–lokakuun ajaksi.

Johtava ylilääkäri Katja Virta rauhoittelee raumalaisia ja sanoo, että määräaikainen vähennys puretaan heti, kun lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa saadaan lisää.

”Ketään ei jätetä hoitamatta, kyllä kuntalaiset saavat hoitoa ja niin sen kuuluu olla. Vaikka mediasta voi lukea toisin”, Katja Virta sanoo.

Hän toteaa, että kolmella sairaalaosastolla on vähennyksen ajan 54 hoitopaikkaa.

Helpotusta tilanteeseen yritetään saada esimerkiksi järjestämällä vaihtoehtoisia hoitopaikkoja. Virta arvioi, että osastoilla on kymmenkunta potilasta, joita voidaan hoitaa sairaalan sijasta toisaalla, esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa. Yhtenä vaihtoehtona on turvautua myös yhteistyöhön naapurikuntien kanssa.

”Terveyskeskussairaalan tilannetta helpottaa myös ikäihmisten Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen käyttöönotto”, Katja Virta lisää.

Sairaalan kuormitusta pitää keventää myös sen vuoksi, etteivät potilaat olisi jonottamassa jatkohoitoa erikoissairaanhoidossa, esimerkiksi Satasairaalassa hoito-operaatioiden jälkeen.

Työkuorman jakamisen tie käyty loppuun

Olennainen korjaustarve on kuitenkin lääkärimäärässä. Katja Virta sanoo, että sen lisäksi on suuri tarve muuttaa julkisen terveydenhuollon työkulttuuria.

Nyt henkilöstövajetta yritetään korjata siten, että työt jaetaan töihin vielä jääville. Näin käy esimerkiksi lääkärien ja hoitohenkilökunnan sairauslomien, virkavapauksien ja vanhempainvapaiden kanssa.

Lopputuloksena on, ettei kenelläkään ole enää hyvä olla. Ei työntekijöillä, eikä potilailla.

Lisäksi joustoihin, ylitöihin ja vuoronvaihtoihin ei ole mahdollisuuksia hoitoalan työtaistelutoimien vuoksi.

Rauman terveyskeskussairaalan potilasmäärä edellyttäisi 5–6 lääkärin työpanosta. Syyskuun alusta vuodeosastoilla on töissä kolme lääkäriä ja yksi lääkäriopiskelija.

”Työkuorman ainaisen jakamisen seurauksena eräille on kertynyt jopa satoja tunteja ylitöitä. Osastoille tarvitaan lisää tekijöitä ja menen sinne itsekin, vapaapäiväsijaiseksi”, Katja Virta sanoo.

Johtajaylilääkärin työlistan kiireisimpänä tehtävänä on lisälääkärien ja hoitohenkilöstön hankkiminen.

”Meille on mahdollisesti tiedossa kaksi lääkäriä ja mahdollisesti lisäämme ostopalvelujen käyttöä”.

Rauman terveyspalveluissa on kolmisenkymmentä lääkärivakanssia, joista vailla viranhaltijaa on noin kymmenkunta. Katja Virran mielestä Raumalla virkojen määrä on asiallisesti hoidettu, mutta ongelmana on tekijöiden löytäminen.