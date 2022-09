Toistaiseksi voimassa oleviin sähkösopimuksiin on tulossa järkyttävän suuria korotuksia lokakuun alussa. Yhdessä sopimuksessa hinta kasvaa lähes viisinkertaiseksi.

Uhkakuvia ensi talven jättimäisistä sähkölaskuista on maalailtu pitkin kesää ja alkusyksyä. Niillä kuluttajilla, joilla kohtuuhintainen määräaikainen sähkösopimus on hiljattain päättynyt, uhkakuvat ovat osittain jo toteutuneet.

Myös toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hinta on ollut noususuunnassa, mutta pahempaa on luvassa. Viime päivinä moneen kotiin on tullut kirje tai sähköpostiviesti, joka kertoo sähkön hinnan karmaisevasta noususta ensi kuun alussa.