Kessote kiistää huhut Kauvatsan neuvolan lakkauttamisesta – asiassa on kuitenkin yksi iso mutta

Toiminnasta vastaava ylilääkäri ymmärtää, että asia herättää tunteita.

Olavi Peltonen on harmissaan, kun häntä lähinnä oleva terveydenhuollon tukikohta hiljenee.

Kokemäki

Kauvatsalainen Olavi Peltonen kertoo olleensa viimeiset puoli vuotta Kauvatsan neuvolan vakituinen asiakas. Hän on käynyt siellä ahkerasti verikokeilla ja saanut pari koronarokorustakin. Aikaisemmin hän on käyttänyt palvelua esimerkiksi verenpaineen mittaukseen ja tikkien poistoon. Peltosen vaimo on puolestaan ollut vakioasiakkaana jo vuosia.