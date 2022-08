Avi uhkaa Satakunnan pelastuslaitosta jättimäisellä uhkasakolla

Pelastusryhmän vähimmäisvaatimukset eivät Avin mukaan edelleenkään täyty kiireellisissä pelastustoimen hälytystehtävissä.

Satakunta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto patistaa Satakunnan pelastuslaitosta järjestämään toimintavalmiutensa riittävälle tasolle 1 500 000 euron suuruisella uhkasakolla.

Aluehallintovirasto antoi Satakunnan alueen pelastustoimelle 18.11.2021 korjausmääräyksen. Määräystä tuli noudattaa 30.5.2022 mennessä ja alueen pelastustoimen tuli raportoida toteutetuista toimenpiteistä 30.5.2022 mennessä aluehallintovirastolle. Satakunnan alueen pelastustoimi ei kuitenkaan ryhtynyt korjausmääräyksen edellyttämiin toimenpiteisiin pelastustoimen palvelutasossa olevan huomattavan epäkohdan poistamiseksi eikä raportoinut asiasta aluehallintovirastolle pyydetyssä määräajassa.

Satakunnan alueen pelastustoimessa on ollut käytäntö, jossa kiireellisiin pelastustoimen tehtäviin hälytetään sisäministeriön antaman pelastustoimen toimintavalmiutta koskevan suunnitteluohjeen vastaisesti liian vähän henkilöstöä.

Pienin pelastustoimen kiireellisiin tehtäviin hälytettävä muodostelma on pelastusryhmä, joka koostuu vähintään johtajasta ja kolmesta henkilöstä. Satakunnan pelastustoimen alueella aluehallintoviraston antaman tiedotteen mukaan on useita paloasemia, joissa on palkattua henkilökuntaa alle 1+3 henkilöä.

Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen mukaisesti Satakunnan alueen pelastustoimen tulee raportoida 31.12.2022 mennessä aluehallintovirastolle toteutetuista toimenpiteistä. Aluehallintovirasto aikoo arvioida 1.1.–30.6.2023 välisenä aikana ovatko toimenpiteet olleet riittäviä pelastustoimen palvelutasossa olevan huomattavan epäkohdan poistamiseksi.