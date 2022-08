Määräaikainen hälytysrahan korotus sataan euroon motivoi kiireiseen ylityövuoroon.

Koronaepidemia on lisännyt kiireellisellä kutsulla tehtävien ylityökutsujen määrää Porissa.

Viime jouluna paikallisella sopimuksella tietyille Porin kaupungin henkilöstöryhmille aloitettu hälytysrahan korotus saa jatkoa.

Korona on aiheuttanut tilanteen, jossa pienellä varoitusajalla tapahtuneiden ylityökutsujen määrä on noussut. Hälytysrahaa on maksettu perusturvan,​ sivistystoimialan varhaiskasvatuksen sekä Porin palveluliikelaitoksen työntekijöille. Korotusta jatketaan Porin henkilöstöjohtaja Timo Jauhiaisen päätöksellä vuoden loppuun.