Viikko takana Pomarkun kunnanjohtajana – ”Täällä on vireä ja välitön meininki”, kuvailee savolaissyntyinen talousosaaja

Mikko Airaksinen on positiivisesti yllättynyt pomarkkulaisten yhteisöllisyydestä ja aktiivisuudesta. Muuttotappiokunnan vetovoima paranee hänen mukaansa yritysyhteistyön avulla.

Tilaajille

Perehtymistä riittää, perusasiat juoksevat.

Ensimmäinen viikko kunnanjohtajana on ollut monipuolisuudessaan varsin työntäyteinen. Pomarkun ruoriin 15. elokuuta asettunut Mikko Airaksinen on niin rennon, luottavaisen ja innostuneen oloinen, että on helppo uskoa laivan pysyvän kurssissa.