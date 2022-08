Koronatestausten määrä on pudonnut neljännekseen Porin perusturvassa

Kotitestaukset ovat vähentäneet testijonoja. Nyt testauksia tehdään arkena osapäiväisesti.

Pori

Porin perusturvassa tehtävien koronaa koskevien PCR-testien määrä on vähentynyt merkittävästi.

”Kun alkuvuonna testejä tehtiin Porin perusturvassa noin 2 000 kuukaudessa niin nyt vastaavassa ajassa testejä on tehty noin 500”, kertoo infektiovastaanoton osastonhoitaja Minna Sipola Porin perusturvasta.

Testejä perusturvassa tehdään nyt yhdessä jonossa aiemman kahden sijaan. Testauspaikka on Maantiekadulla.

”Testejä tehdään nyt arkityönä virka-aikaan, mutta ei kokopäiväisesti”.

Useat tekevät testin kotitestauksena, joka on selvästi lyhentänyt testausjonoja.

Perusturvan PCR-testiin tulevat riskiryhmiin kuuluvat, sote-työntekijät, raskaana olevat, asepalvelusta suorittavat sekä työnantajalle annettavaa todistusta tarvitsevat.

Sairasvakuutetulla on oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä silloin, kun henkilöllä on PCR-testillä todettu koronatartunta ja työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi.

Vaikka perusturvan tekemien PCR-testausten määrä on vähentynyt, kertoo Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto valmiuksia olevan testausmäärän nostoon.

”Vaikka sisääntulo testeihin on nyt jatkuvaa ja tasaista, voi epidemiatilanne jälleen muuttua toiseksi. Varautuminen tähän on tärkeää. Meillä on hyvä valmius tarpeeseen.”