Seija Koirikivi on toiminut nuohoojana jo yli 40 vuotta. Vapaa-ajalla hän on intohimoinen puutarhanhoitaja, ja se näkyy hänen tontillaan Pomarkun Honkakoskella.

Kun neljän tunnin yöunet riittävät, ja koko hereilläoloajan on jatkuvasti jotain työn alla, jälkeä syntyy. Siitä todisteena muun muassa huikea rinnepuutarha, jossa kaikki on tehty omin käsin.

Pomarkku

Hirsitaloa ympäröivän mahtavan puutarhan kulmasta astuu pakettiauton takaa esiin hento nainen. Yllä on reilut työvaatteet, kasvot ovat noessa.

Auto on jo yli 350 000 kilometrin verran palvellut työratsu. Nainen on nuohooja Seija Koirikivi, 63, joka on juuri lopettanut työpäivänsä. Kello on seitsemän illalla.

”Aamulla seitsemältä aloitin”, hän vain toteaa.