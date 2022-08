Porin perusturvan turvapuhelinasiakkaiden kuukausimaksut laskevat marraskuusta alkaen – ”Jatkossa asiakas maksaa vain toteutuneista käynneistä”

Turvapuhelinasiakkaiden hinnat muuttuvat tämän vuoden lopulla.

Perusturvalautakunta päätti turvapuhelinasiakkaiden hinnanmuutoksista 1. marraskuuta alkaen, kertoo Porin perusturva tiedotteessaan. Jatkossa asiakkaan kuukausimaksu on pienempi kuin aiemmin.

Perusturvalautakunnan puheenjohtajan Mika Ahon mukaan marraskuun alussa voimaan astuva kuukausihinta on asiakkaalle kymmenen euroa aiempaa edullisempi. Aiemmin kuukausihinta oli 45 euroa ja jatkossa se on 35 euroa.

”Uudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää laskutusta asiakkaille. Edelliseen kuukausimaksuun on sisältynyt kaksi käyntiä, mutta jatkossa asiakas maksaa vain toteutuneista käynneistä. Puhelinyhteyden saaminen on isossa osassa tapauksista riittävä toimenpide ongelman ratkaisuun ja asiakkaan turvallisuuden tunteen lisäämiseen”, kertoo Aho.

Turvapuhelinpalvelu toimii 24/7 Porin perusturvan Akuutti kotikeskuksessa. Turvapuhelinasiakkaita alueella on yhteensä 1 274, joista porilaisia on 1 089, ulvilalaisia 138 ja merikarvialaisia 47.

Turvapuhelinpalvelun laskutus toimii monissa Satakunnan kunnissa ja kuntayhtymissä saman sisältöisenä kuin päätöksen myötä Porin perusturvassa. Toimintamalli tukee yhtenäistä linjaa Satakunnan siirtyessä kohti tulevaa hyvinvointialuetta.