Satakunnan sotaleskille esitetään sadan euron palveluseteliä

Porin perusturva siirtäisi ehdotuksen koko hyvinvointialueen valmisteltavaksi.

Pori

Porin kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on tehnyt ehdotuksen sotaleskille hakemuksesta myönnettävistä palveluseteleistä.

Yhtenä perusteluna on arvostuksen osoitus leskille, jotka sotaleskinä tai sotaveteraanien puolisoina ovat loppuelämänsä ajan kantaneet sodan aiheuttamaa taakkaa.

Palvelusetelin arvoksi esitetään sataa euroa.

Yleisimpiä leskien tarvitsemia palveluja ovat siivous, ateriapalvelut, kylvetykset, vaatehuolto,asiointipalvelut, kotisairaanhoito, jalkahoito ja kodissa tehtävät pienet muutostyöt sekä pihatyöt.

Seteliä esitetään sotaleskille, joiden puoliso on kaatunut Suomen sodissa 1939–1945. Niin ikään seteliä esitetään veteraanien leskille. Veteraanin lesken statuksen edellytyksenä on, että avioliitto on solmittu vähintään kolme vuotta ennen veteraanin kuolemaa ja leski ei ole avioitunut uudelleen.

Porin kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan kuuluvan viiden yhdistyksen toiminnan piirissä on toukokuussa tehdyn selvityksen mukaan yhteensä 97 leskeä, joista on yksi sotaleski.

Porin perusturvajohtaja Sanna Mustajoki esittää Porin perusturvalautakunnalle, että asia vietäisiin viedään hyvinvointialueen sote-johtajan ja ikääntyvien toimialuejohtajan valmisteltavaksi koskien koko Satakunnan hyvinvointialueen sotaleskiä ja veteraanileskiä.