Kulku makasiiniravintolaan turvataan, ja Kokemäenjoella liikennöivälle vesibussille on tilapäinen paikka loppusyksyksi. Myös laivaravintola pääsee avaamaan ensi keväänä normaalisti.

Pori

Porin Jokikeskuksen rakennustyöt Kokemäenjoen etelärannassa jatkuvat syyskuun alussa. Rakennushankkeen toisessa vaiheessa rantaa uudistetaan Porinsillan ja Taavi-sillan välisellä alueella. Työmaa valtaa ranta-alueen ja muuttaa myös Etelärannan liikennejärjestelyjä.

”Liikenne muuttuu Etelärannassa yksisuuntaiseksi ensi viikon torstaista lähtien Teatterinkadun ja Antinkadun välillä. Työmaan ajan katua pääsee ajamaan vain kirkon suuntaan. Toiseen suuntaan menossa oleville suositellaan reittiä Porinsillalta suoraan kirkon ohi ja liikennevaloista oikealle Hallituskadulle, jota pitkin pääsee Karjarantaan asti”, neuvoo Sanna Välimäki Porin kaupungilta.

Infrajohtamisen esimiehenä työskentelevä Välimäki kertoo, että Hallituskadun liikennevaloihin ohjelmoidaan remontin ajaksi niin sanottu jazzohjaus, jolloin Porin sillalta tulevalle liikenteelle palaa vihreä valo normaalia pidempään.

Työmaan kohdalla Etelärannan nopeusrajoitukseksi muutetaan 20 kilometriä tunnissa. Joenpuoleinen ajorata Teatterikadun ja Antinkadun välillä varataan jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Autojen ja kevyen liikenteen väliin rakennetaan tilapäinen aita.

”Työmaa aloitetaan Porinsillan päästä, missä korvataan aluksi sinne ensimmäisessä vaiheessa jäänyt asfaltti uudella pinnoitteella. Porinsillan alikulku suljetaan. Kulku vanhassa makasiinirakennuksessa toimivaan ravintola Shotsiin turvataan syksyllä niin kauan kun se on auki.”

Kulku laivaravintola Porinnaan ja sisävesiristeilijä Charlotalle sulkeutuu ensi torstaina, kun rakennustyöt alkavat.

”Porinna on yleensäkin sulkenut ovensa elokuun puolivälissä tai lopussa. Charlotalla sen sijaan on risteilyjä pikkujouluaikaan saakka, mutta heille meillä on osoittaa paikka Pohjoisrannan puolelta”, Välimäki lupaa.

Myös kaupungin vierasvenelaituri poistuu käytöstä syyskuun alussa.

Toisen vaiheen rakennustöille on varattu aikaa ensi vuoden syyskuun puoliväliin. Kun ensimmäisessä vaiheessa Porinsillan päähän jäänyt asfaltti on korvattu, keskitytään makasiinirakennuksen itäpäädyn ja Taavi-sillan väliselle alueelle.

Sinne rakennetaan uudet rantalaiturit alatasanteineen ja laitureiden tausta-alue rakennetaan uudelleen vaihtamalla rakennekerrokset. Lisäksi alue varustetaan teknisillä järjestelmillä ja oleskelualueiden pinnat uusitaan.

”Tavoitteena on, että Porinsillan puoleinen osuus töistä on valmiina keväällä, jolloin Porinna voidaan avata normaalisti ja Charlotta pääsee palaamaan tuttuun laituriin. Työt Shotsin ja Taavi-sillan välillä jatkuvat läpi ensi kesän, mutta työmaa hiljenee heinäkuussa pariksi viikoksi jazzien aikaan. Shotsiin pääsee kuitenkin kulkemaan myös ensi kesänä, ja Taavi-silta on normaalisti käytössä loppusyksyn ja taas keväästä lähtien.”

Poikkeavat liikennejärjestelyt ovat voimassa Etelärannassa toistaiseksi.

”Tarkkaa aikaa liikennejärjestelyjen palauttamiselle on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida”, Välimäki sanoo.

Työmaan valmistelut aloitettiin Etelärannassa tällä viikolla. Ennen ensi viikon torstaina alkavia rakennustöitä Kokemäenjoessa alueella elävät uhanalaiset vuollejokisimpukat siirretään työmaan kohdalta turvallisempaan paikkaan Porin kaupungin alueella.

