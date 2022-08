Kallin mielestä Satakunta on keskeisessä roolissa Suomen turvallisuuden, huoltovarmuuden ja hyvinvoinnin tuottajana.

Keskustan satakuntalainen kansanedustaja Eeva Kalli tavoittelee ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoi päätöksestään Porissa tiistaina käynnistyneessä keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

”Olen motivoitunut ja valmis käyttämään kaiken osaamiseni Suomen ja Satakunnan asioiden puolustamiseksi. Siksi haen ehdokkuutta ja satakuntalaisten luottamusta jatkaa heidän edustajanaan myös seuraavalla vaalikaudella”, Kalli sanoo tiedotteessaan.

”Kansanedustajan valtakirja on suuri luottamuksen osoitus äänestäjiltä. Sitä on aina käytettävä parhaan kykynsä mukaan niiden asioiden edistämiseksi, joita pitää tärkeänä. Tämä edellyttää vahvaa paloa sekä valmiutta tehdä lujasti töitä ja yhteistyötä muiden kanssa. Näistä lähtökohdista lähden hakemaan jatkomandaattia”, Kalli jatkaa.

Kuluvaa vaalikautta ovat varjostaneet koronapandemia ja Ukrainan sota. Kalli toteaa, että suomalaisetkin ovat joutuneet monin tavoin kärsimään näistä.

”Edessä on paljon työtä ihmisten toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteisiä onnistumisiakin on takana, suurimpana yksittäisenä päätöksenä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan päivittäminen ja Suomen puolustuksen vahvistaminen”, Kalli toteaa.

Isona vaalikauden onnistumisena Kalli pitää myös tehtyä perhevapaauudistusta. Se parantaa hänen mielestään perheiden asemaa.

”Samoin iloitsen koulutukseen ja tutkimukseen tehdyistä panostuksista, jotka näkyvät myös Satakunnassa koulutusmahdollisuuksien laajentumisena. Tätä politiikkaa haluan jatkaa myös tulevalla vaalikaudella, sillä eri asteille ulottuva laadukas koulutus ja osaaminen ovat elinvoiman tärkein rakennusaines. Keskusta ajaa tätä voimakkaasti, toivottavasti saamme myös muut puolueet tämän taakse”, Kalli vetoaa.

Kalli myöntää lähettämässään tiedotteessa, että kriisien keskellä tehdyt panostukset ovat kasvattaneet Suomen velkataakkaa entisestään ja julkisen talouden tasapainottaminen on Euroopassa käytävän sodan oloissa yhä haastavampaa. Tämä korostaa Kallin mukaan kasvua ja työllisyyttä tukevan politiikan merkitystä.

Omien luonnonvarojen hyödyntäminen, osaamiseen panostaminen, työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen, osaavan työvoiman riittävyys ja toimivien liikenneyhteyksien edistäminen nousevat Kallin mukaan avainasemaan.

Näiden asioiden eteen hän vakuuttaa olevansa edelleen valmis tekemään töitä.

”Satakunta on keskeisessä roolissa niin Suomen turvallisuuden, huoltovarmuuden kuin hyvinvoinnin tuottajana. Meillä on kaksi varuskuntaa, tuotamme ruokaa ja energiaa koko Suomen tarpeisiin, Satakunnasta lähtevän viennin osuus on kansallisesti merkittävä”, Kalli toteaa.

”Tiivistetysti voi todeta, että Suomi pärjää, jos Satakunta pärjää. Eli jos Suomessa tehdään koko maan elinvoimaa tukevaa politiikkaa. Tätä haluan olla edistämässä myös seuraavalla vaalikaudella. Rakkaudesta Satakuntaan.”