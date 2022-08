Työvoiman kysyntä jatkui heinäkuussakin melko vilkkaana.

Satakunta

Satakunnassa oli heinäkuun lopussa 9 320 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 270 henkeä (–12,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuukautta aiemmasta työttömien määrä nousi vajaalla 500 hengellä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuussa 9,7 prosenttia.

Vaikka muuten työttömyys on selvästi laskenut vuoden takaiseen verrattuna, on ulkomaalaisten työttömien määrä noussut. Kesän aikana työnhakijoiksi on ilmoittautunut aiempaa enemmän ukrainalaisia, jotka ovat jo nousseet työttömissä työnhakijoissa suurimmaksi ulkomaan kansalaisten ryhmäksi Satakunnassa.

Työvoiman kysyntä jatkui heinäkuussakin melko vilkkaana. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuussa Satakunnassa yhteensä 4 451 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avautuneita uusia työpaikkoja oli reilut 1 900.

Luvuista kerrotaan Satakunnan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedotteessa.