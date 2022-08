Ulla ja Esa Koivumäki reissasivat aikansa pitkin poikin Suomea, mutta nykyisin he viettävät lähes kaiken vapaa-aikansa Pitkäjärven leirintäalueella.

Ulla ja Esa Koivumäki ovat aikanaan reissanneet paljon ympäri Suomea, mutta Pitkäjärvelle he asettuivat jo toistakymmentä vuotta sitten. Myös neljävuotias villakoira Mette nauttii olostaan leirintäalueella.

Kokemäki

Harjavaltalaiset Ulla ja Esa Koivumäki ovat viettäneet kesänsä Pitkäjärven leirintäalueella Kokemäellä jo pitkälti toistakymmentä vuotta.

He jopa myivät asuntonsa Porista ja muuttivat Harjavaltaan sen vuoksi, että Pitkäjärveltä on Harjavaltaan paljon lyhyempi matka kuin Poriin. Kotona on helppo piipahtaa vaikka kerran viikossa, jos sattuu olemaan asiaa.

”Postit tulevat kotiin. Ei ole mitään järkeä siirtää niitä tänne, kun kotiin on niin lyhyt matka, ja siellä täytyy kuitenkin aina käydä”, Ulla kertoo.

Useimmiten kotona käy Esa, joskus jopa kahdesti viikossa. Ulla puolestaan käy kotona kääntämässä vain satunnaisesti. Välillä saattaa kulua viikkojakin, ettei hän poistu Pitkäjärveltä minnekään. Joskus taas tulee yllättävä koti-ikävä.

”Tulee sellainen tunne, että haluan kotiin just nyt!”

Ulla Koivumäen mielestä Pitkäjärven leirintäalueella on kaikki, mitä hän tarvitseekin. Asuntovaunun etuteltassa on tilaa ruokailla ja viettää aikaa.

Koivumäet ovat olleet karavaanareita yli 30 vuotta.

Ulla kertoo, että aluksi he liikkuivat paljon, ajelivat asuntovaununsa kanssa pitkin poikin Suomea.

Pitkäjärvelle he tulivat aluksi vain käymään. Sen jälkeen he ottivat alueelta kuukausipaikan, sitten kesäpaikan ja lopulta vuosipaikan. Ratkaisuun oli syynsä.

”Kun meidän täytyy vaunu kuitenkin jossakin pitää. Emme me voi pitää sitä missään Harjavallan torin parkkipaikalla.”

Koivumäet asuvat Harjavallassa kerrostalossa. Se on Ullan mukaan hyvä ratkaisu, koska silloin ei tarvitse huolehtia pihatöistä eikä oikein mistään muustakaan.

Kesäkukkiakin Ulla istuttaa ainoastaan asuntovaunun terassille, ei kotiin.

Koivumäkien asuntovaunussa on tilava makuuhuone ja oleskelutilat. Ulla Koivumäki kertoo nykyisen vaunun olleen heidän käytössään jo kymmenkunta vuotta.

Miksi pariskunta rantautui juuri Pitkäjärvelle? Siihen Ulla ei osaa vastata.

Lyhyt matka kotiin painoi varmasti vaa’assa vähän. Toinen syy saattoi olla alueen siisteys.

”Tästä alueesta huolehditaan hyvin.”

Vaikka Ulla saisi toivoa leirintäalueelle mitä tahansa, hän ei muuttaisi mitään.

”Täällä on jo totuttu olemaan, tämä on kuin toiseen kotiin tulisi. Täällä on ihan kaikki, mitä minä tarvitsen.”

Leirintäalueella käy kesäisin kala-, liha- ja vihanneskauppiaita, ja välillä yhteisissä tiloissa järjestetään yhteistä ohjelmaa. Takkatuvassa saa laulaa karaokea, mutta anniskeluoikeuksia leirintäalueella ei ole.

”Ei ole kaljabaaria, eikä tule. Ei todellakaan. Sitten ei ole enää kivaa.”

Kuka? Ulla Koivumäki Kotoisin Porista, asuu Harjavallassa. Viettää kaikki kesät ja useimmiten myös viikonloput yhdessä miehensä Esan ja villakoiransa Meten kanssa Pitkäjärven leirintäalueella. Ulkoilee mielellään Meten kanssa. Pitää myös saunomisesta.

Pitkäjärvellä Koivumäet käyvät ympäri vuoden, useimmiten viikonloppuisin.

Tänä vuonna he muuttivat leirintäalueelle jo maaliskuussa. Silloin oli vielä talvi.

”Talvessakin on oma viehätyksensä. Vaunu on lämmin, ja kynttilöitä on kiva polttaa ulkona.”

Maaliskuussa leirintäalueella on melko rauhallista, sillä kävijöitä on vain satunnaisesti. Silloin ulkoillaan ja grillataan ystävien kanssa.

”Täällä on samat toiminnat kuin kotonakin, mutta vain pienemmässä muodossa. On lämmin vesi ja vessat, ja sauna lämmitetään talvellakin viikonloppuisin.”

Takaisin kaupunkiin he aikovat muuttaa vasta syyskuussa. Muuttoajankohta riippuu säästä.

”Jos on hieno syksy, voimme olla täällä koko syyskuunkin.”

Ulla Koivumäki istuttaa kesäkukkia ainoastaan kesäkotiinsa Pitkäjärvelle, ei kerrostalokotiinsa Harjavaltaan.

Karavaanareilta vaaditaan melko sosiaalista luonnetta, sillä naapuriin on matkaa vain neljä metriä.

Ulla myöntää olevansa puheliasta sorttia ja erittäin sosiaalinen, mutta tarvittaessa hänkin osaa vetäytyä oman vaununsa rauhaan.

”Vaikka ei minulla vielä ole ollut sellaista oloa, että nyt en halua puhua kenenkään kanssa”, Ulla naurahtaa.

Vaikka leirintäalueella ei tekisikään päivän aikana mitään erikoista, aika kuluu Ullan mielestä yllättävän nopeasti.

”Aina on maanantai ja sitten onkin jo perjantai.”

Eniten Ulla kertoo viettävänsä aikaa villakoiransa Meten kanssa. Koivumäet pitävät myös saunomisesta, grillaamisesta ja ystävien kanssa seurustelusta.

”Uimassa en ole käynyt tänä kesänä kertaakaan.”