Viikonlopun aikana on pyöräilijä loukkaantunut Kokemäellä ja Jämijärvellä sekä motoristi Säkylässä – Rock in the Cityä ei edes mainita poliisin tiedotteessa

Myönteistä: Koko viikonlopun aikana kirjattiin Lounais-Suomen poliisin alueella vain yksi ilmoitus pahoinpitelyistä, eikä yhtään ilmoitusta törkeistä pahoinpitelyistä.

Lounais-Suomen poliisin tiedotteen mukaan viikonlopun aikana on liikenneonnettomuuksissa loukkaantunut useita ihmisiä.

Satakunnan liikenteessä on loukkaantunut kolme henkilöä.

Henkilöautoilija törmäsi polkupyöräilevään lapseen Kokemäen keskustassa lauantaina kello 15. Kauvatsantien ja Satakunnantien kiertoliittymään lähestynyt henkilöauton kuljettaja ei huomannut nuoria pyöräilijöitä, vaan törmäsi heistä yhteen. Poliisin mukaan lapsi ei loukkaantunut onnettomuudessa vakavasti.

Jämijärvellä polkupyöräilijä loukkaantui kaaduttuaan maantiellä järjestetyssä pyöräkilpailussa lauantaina.

Lisäksi Säkylän Köyliössä moottoripyöräilijä loukkaantui vakavasti risteyskolarissa henkilöauton kanssa lauantaina.

Lue lisää: Moottoripyöräilijä loukkaantui vakavasti risteyskolarissa Säkylässä

Liikennekuri oli muutenkin höllässä. Lounais-Suomen poliisi kirjasi viikonlopun aikana kahdeksan ilmoitusta törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista.

Näissä kolmessa kuljettaja oli lisäksi päihtynyt ja jokaisen osalta päihtymys ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin yli 60 kappaletta.

Jotain hyvääkin viikonlopussa oli. Poliisi panosti viikonlopun aikana runsaasti voimavaroja näkyvään valvontaan taajamien keskustoissa, erityisesti ravintoloiden sulkemisaikaan.

Koko viikonlopun aikana kirjattiin vain yksi ilmoitus pahoinpitelyistä, eikä yhtään ilmoitusta törkeistä pahoinpitelyistä.

Samanlaista myönteistä on aistittavissa, kun poliisi listasi tiedotteeseen viikonlopun isoimmat tapahtumat alueella. Poliisin mukaan Turussa järjestetyt mielenilmaukset sekä Paavo Nurmi Marathon sujuivat rauhallisesti.

Satakunnassa viikonlopun suurin tapahtuma on ollut Kirjurinluodossa perjantaina käynnistynyt Rock in the City -festivaali. Komisario Marko Luotosen mukaan festivaali on sujunut poliisin näkökulmasta niin rauhallisesti, ettei tapahtumasta ole sen kummempaa raportoitavaa.