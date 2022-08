Katso kuvat: Jämijärven uusi keskuskoulu Pääsky on samalla avara mutta tiivis

Pääsky- nimeä kantava keskuskoulu avattiin keskiviikkona 10. elokuuta.

Jämijärven uuden keskuskoulun, Pääskyn niin kutsuttu keskustori on avara. Tilassa on muun muassa koulun ruokala. Reunustan auditoriomainen katsomo ja 7.1- surround- äänentoistojärjestelmä ei myöskään kalpene äänentoistollisesti.

Jämijärven koululaiset pääsivät aloittamaan uuden lukuvuotensa prameissa tiloissa, kun kunnan uusi Pääsky- nimeä kantava keskuskoulu avattiin keskiviikkona 10. elokuuta.

Uusi koulukeskus rakentui entisen, tällä hetkellä purettavan koulun viereen. Koulukeskus kokoaa kirjaimellisesti koko kunnan nuoren väestön, sillä 1–9- luokkalaisten perusopetuksen lisäksi koulun yhteydessä toimii uusissa tiloissa myös Pääskyn päiväkoti.

Uusiin tiloihin astuttaessa ei voi välttyä avaruuden vaikutelmalta. Koulun niin kutsuttu keskustori on suuri. Sen yhteydestä löytyy koulun ruokala ruokasaleineen sekä myös hieman auditoriota muistuttava korkea katsomo, joka mahdollistaa erilaisten esiintymisten ja kokoontumisten luontevan järjestämisen.

Koulun rehtorin ja kunnan sivistysjohtaja Tuomo Pesosen mukaan koulun värimaailma huokuu Jämin sävyjä. Hän myös kehuu keskustorin monipuolisuutta.

”Esimerkiksi äänentoistojärjestelmään on panostettu. Tiloissa on 7.1- äänentoistojärjestelmä ja sitä on mietitty akustiikkaa silmällä pitäen. Uskallan väittää, että vastaavanlaista toteutusta ei ihan joka paikasta löydy”, summaa Pesonen.

Keskustori onkin avaran oloinen. Tilaa on riittävästi, muttei kuitenkaan liikaa. Kaikki tarvittava löytyy läheltä luokkatiloista, liikuntasalista ja kuntosalista lähtien.

Koulukeskuksen tilojen kuntosali on myös tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Se avataan yleiseen käyttöön syyskuun alussa.

Syyskuun alussa tiloihin pääsee tutustumaan myös omin silmin. Yleiset avoimet ovet järjestetään torstaina syyskuun 1. päivä ja liikuntatiloihin on mahdollista tutustua myös perjantaina 2. syyskuuta.

Ruokasali tukeutuu perinteiseen tyyliin.

Kotitalousluokka on mitoitettu maksimissaan 16 oppilaan käyttöön.

Kotitalousluokan saarekkeista löytyy muun muassa neljä liettä.

Pienemmissä opetustiloissa on käytetty uudenaikaisempia ratkaisuja.

Luokanopettaja Hannu Anttila on tyytyväinen uuden koulun tarjoamiin tiloihin. Tietokoneilta opetusmateriaalin esittely suurille näytöille onnistuu langattomasti peilaten.

Liikuntasalitiloissa on mahdollista pelata monia eri lajeja.

Salin reunoilla olevia koripallokorien korkeutta voi muuttaa tarpeiden mukaan.

Salista löytyy myös näyttämötila, joka on upotettu seinään.

Koulukeskuksen tiloista löytyy myös kuntosali.

Kuntosali avautuu kaikkien kuntalaisten käyttöön syyskuun alussa.

Juoksumatolla voi juosta vaikka maratonin mieluisan TV-sisällön ollessa taustalla päällä.

Koulun oppilaat voivat antaa palautetta tiloista, niiden toiminnasta ja mahdollisista puutteista matkapuhelimen kautta.

Jämijärven Pääskyn rehtori ja kunnan sivistysjohtaja Tuomo Pesonen on tyytyväinen uusiin tiloihin, joskin hän myöntää että uusissa tiloissa on vielä opeteltavaa.