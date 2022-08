Huittisista tullut Ossi Selus sai kasvomaalauksen kumppaniltaan, entiseltä kosmetologilta Mona Ahlbergilta. Maali hankittiin halvalla marketista, ja se on tarkoitettu lapsille. Samantyyppinen meikki tehtiin jo pari vuotta sitten hotellissa festareita varten. Nyt maalaus tehtiin Turmion Kätilöitä varten. Kyseinen bändi auttoi Selusta, kun hän oli masentunut. Lempibiisiä kysyttäessä molemmat vastasivat yhteen ääneen: ”Viha ja rakkaus.” Selus kertoi Rock in the City -festarista: ”Täällä on artistikokonaisuus kohdillaan.” Taustalla oikealla heidän Ulvilasta oleva kaverinsa Miia Seppä, joka kertoi olevansa vanhan ajan gootti ja festareilla kävijä.