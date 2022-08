Poliisin tiedossa on yksi keskiviikkona tapahtuneen epäillyn rikoksen uhri.

Harjavalta

Poliisi tutkii keskiviikkona iltapäivällä harjavaltalaisessa yksityisasunnossa tapahtunutta vakavaa väkivallantekoa.

Tapon yrityksestä epäiltynä otettiin kiinni yksi henkilö pian tapahtuneen jälkeen. Rikoksen tarkka tekoaika ei ole tutkinnanjohtajaa sijaistavan komisario Jarmo Salon mukaan toistaiseksi tiedossa.

”Eilisen iltapäivän aikana se on tapahtunut”, hän totesi Satakunnan Kansalle torstaina iltapäivällä.

Virkavalta tiedotti rikosepäilystä torstaina puolen päivän jälkeen.

Tapauksen esitutkinta on hyvin alkuvaiheessa.

Komisario Salon mukaan poliisi ei tässä vaiheessa voi kertoa rikosepäilystä tai sen yksityiskohdista tarkemmin tutkinnan turvaamiseksi. Poliisin mukaan rikosepäilystä voidaan tiedottaa lisää aikaisintaan ensi viikolla.

Salon käsityksen mukaan epäillyn kiinniotto kuitenkin sujui keskiviikkona rauhallisesti.

”Siihen ei käsittääkseni liittynyt mitään dramatiikkaa.”

Epäiltyä ei hänen käsittääkseen ole vielä kuultu.

Rikoksen uhriksi joutui poliisin tämän hetken tiedon mukaan yksi ihminen.

”Tässä kohtaa tiedossa on yksi uhri, jonka henkilöllisyys on tiedossa ja hän on hoitoa saamassa”, Salo sanoo.

Hän ei ota kantaa siihen, miten vakavasti uhri loukkaantui tai mikä hänen tilansa tällä hetkellä on.

Uutista päivitetty kauttaaltaan 18.8. kello 13.37 tutkinnanjohtajan sijaisen kommenteilla.