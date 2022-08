Kreetalan ja Lontoon rannoilta on löytynyt sinilevää – uimavesi on silti Porin seudulla hyvälaatuista

Myös Yyterin rannalta on löydetty hieman sinilevää.

Lontoon uimarannan vesi on hyvälaatuista, mutta siinä on sinilevää. Kuva heinäkuulta 2013.

Pori, Harjavalta

Porin Reposaaren Lontoon ja Harjavallan Kreetalan uimarannoilla on todettu sinilevää, tiedottaa Porin kaupunki. Levää on löydetty Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen uimarannoilta 15. elokuuta otettujen ja laboratoriossa tutkittujen valvontanäytteiden perusteella. Uimaveden laadun on todettu olevan mikrobiologisesti hyvää kaikilla tutkituilla uimarannoilla.

Sinilevää on havaittu Porissa myös Uniluodon, Ruutujärven, Joutsijärven ja Yyterin rannoilta. Yyterin näytevedessä todettiin silmämääräisesti hieman vihreitä hippuja. Mikroskopoinnin perusteella näytteessä todettiin jonkin verran myrkyllisiä sinileviä (suvut Planktothrix, Dolichospermum ja Aphanizomenon).

Vähäiset sinilevämäärät eivät aiheuta haittavaikutuksia, mutta uimareiden kannattaa noudattaa varovaisuutta ja tarkistaa veden laatu silmämääräisesti aina ennen uintia. Jos vedessä on havaittavissa runsaasti vihreitä levähiutaleita tai levämassaa, tulee uimista välttää.

Uimavesien laatua seurataan koko kesän kerran kuukaudessa otettavin vesinäyttein. Elokuun tuloksia on mahdollista tarkastella Porin kaupungin verkkosivuille ladatusta tiedostosta.

Lisätietoja uimavesien laadusta saa terveysvalvonnan neuvontanumerosta 044 701 3353 (maanantaista perjantaihin kello 9–12) tai sähköpostista terveysvalvonta@pori.fi.