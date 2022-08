Satakunnan Kansa näyttää suorana, miltä Satakuntaa uhkaava myrskyrintama näyttää Porissa.

Pori

Satakunnan Kansan livekamera näyttää, miltä pohjoiseen päin liikkuvat myrskypilvet näyttävät Pohjoisrannassa Porissa.

Satakunnassa on rajun ukkosilman varoitus kello 12–18. Ukkospuuskat voivat liikkua jopa yli 25 metriä sekunnissa. Sadevaroitus on voimassa puoleen yöhön asti. Vettä voi tulla tunnissa jopa 30 millimetriä. Lisäksi voimassa on myös metsäpalovaroitus.