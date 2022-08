Sää suosii Rock in the City -festivaalia – viikonlopuksi luvassa kuuma bilesää

Lippuja on kolmelle päivälle myyty noin 10 000.

Kuvassa juhlintaa vuoden 2020 Rock in the City -tapahtumasta Kirjurinluodossa. Kuvituskuva.

Pori

Perjantaina käynnistyvään Rock in the City -tapahtumaan oli keskiviikkoaamuna myyty runsaat 8 000 lippua. Luvun vahvistaa tapahtuman järjestäjä, RH-Entertainmentin toimitusjohtaja Riki Huhtala. Luvut koskevat perjantaita ja lauantaita, jolloin alueelle on 18 vuoden ikäraja. Sunnuntaille lippuja on myyty runsaat tuhat lippua. Tuolloin alueelle ei ole ikärajaa.