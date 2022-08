Auli Olenius on vastannut valtakunnalliseen kriisipuhelimeen Porissa jo vuosien ajan. Soittajien ja soiton syiden kirjo on laaja, mutta puhelinpäivystäjä ei koskaan tuomitse tai syyttele. ”Hetken aikaa on joku, jonka vierellä kulkea”, Olenius tiivistää.