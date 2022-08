Satakunnan pelastuslaitos sai hälytyksen vahingontorjuntaan maanantaina illalla.

Eurajoki

Satamassa olevan ruoppaajan päällä olevasta kaivurista vuosi öljyä Kalasatamantiellä Luvian Lankoorinnokassa maanantaina illalla. Satakunnan pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuuteen kello 20.22.

”Hydrauliikkaöljyä on valunut pieni määrä ruoppaajan kannelle ja siitä mereen. Öljyä on imeytetty talteen kannelta ja veteen on pantu imeytyspuomit”, kertoi päivystävä palomestari Perttu Kuhanen.