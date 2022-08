Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Pori, Ulvila

Lounais-Suomen poliisi etsii kadonnutta nuorta miestä Porin ja Ulvilan alueilla.

20-vuotias nuori mies katosi Porin Tierantieltä perjantaina 12.8. iltapäivällä, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos lauantaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Poliisin mukaan mies on hyväkuntoinen, mutta mahdollisesti itsetuhoisessa mielentilassa. Hänet on varmuudella nähty viimeksi iltapäivällä Porin Tierantiellä. Poliisi epäilee miehen liikkuneen polkupyörällä Kullaantiellä ja mahdollisesti Palusjärven maastossa.

Mies on 180 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan erittäin hoikka. Hänellä on silmälasit ja puolipitkät hiukset. Katoamishetkellä hänellä on ollut yllään paita, jossa on musta hartianseutu ja punainen alaosa, tummat housut, jalassaan ruskeat nilkkurit sekä päässään valkoinen kypärä. Mies on ollut liikkeellä harmaalla Velocity-merkkisellä polkupyörällä.

Poliisi jatkaa etsintää Palusjärven maastossa Vapepan kanssa.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä hätänumero 112:een.