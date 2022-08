Koetoiminnalla olisi tarkoitus testata vaihtoehtoa akkumateriaalitehtaan jäteveden käsittelylle.

Harjavalta

Vaasan hallinto-oikeus on perjantaina iltapäivällä antamallaan välipäätöksellä kieltänyt BASF:n ja Venatorin koetoiminnan toistaiseksi. Välipäätös on voimassa, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut koetoiminnasta tehdyt valitukset tai kunnes määrää asiasta toisin.

Käytännössä hallinto-oikeus hankkii välipäätöksellään lisäaikaa tehdäkseen varsinaisen ratkaisun asiassa.

Koetoiminnassa BASF käyttäisi Harjavallan akkumateriaalitehdasta vajaalla tuotantoteholla ja prosessissa syntyvät jätevedet vietäisiin Venatorin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Koetoiminnassa on tarkoitus testata sulfaatin määrän vähentämistä jätevedestä kipsisaostusmenetelmällä.

”Mahdollisesti jo aloitettu toiminta on heti keskeytettävä”, hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan.

BASF:n maajohtaja Tor Stendahl toteaa Satakunnan Kansalle lähettämässään viestissä, että koetoimintaa ei ole aloitettu. He ovat odottaneet oikeuden päätöstä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi luvan koetoimintaan huhtikuun lopussa. Luvasta valittivat ympäristöyhdistykset Puhtaan meren puolesta ja Vesiluonnon puolesta yhteisesti.

Ympäristöjärjestöt katsoivat valituksessaan, että koetoiminnalla pyritään kiertämään oikeuden päätös BASF:n akkumateriaalitehtaan ympäristöluvan kumoamisesta ja käytännössä aloittamaan laitoksen teollinen toiminta. Korkein hallinto-oikeus kumosi akkumateriaalitehtaan ympäristöluvan huhtikuussa.

BASF:n tehdas on käytännössä valmis, mutta sillä ei ole lupaa käyttää sitä.

Uutista päivitetty 12.8. kello 16.50: Lisätty Tor Stendahlilta saatu tieto.