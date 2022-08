Sepelkyyhkyn metsästys aloitti uuden metsästyskauden eilen keskiviikkona 10. elokuuta. Vuosittain sepelkyyhkysaalis on jopa yli 200 000 lintua.

Sepelkyyhky havaitsee metsästäjän helposti, siksi paljaat ihonkohdat on syytä peittää, ja metsästäjän on pysyttävä piilossa.

Sepelkyyhky on laji joka on sopeutunut hyvin moderniin kulttuurimaisemaan, ja kannat ovat runsaat ja vahvat. Kyyhkyä metsästetään runsaasti koko Euroopassa. Myös Suomessa kyyhkyjen metsästys on 2000-luvulla kasvattanut suosiotaan.

Linnut metsästetään peltojen laidoilta tai metsiköistä peltojen läheisyydestä.

Sepelkyyhky pesii yhä useammin taajamien ja asutusten läheisyydessä. Se on tänä päivänä tavallinen näky pihapiireissä ja puutarhoissa.

Suuret kannat ja helpot metsästysjärjestelyt ovat nostaneet sepelkyyhkyn metsästäjien suosikiksi. Jahti ei vaadi laajoja erämaita saati veneitä tai muuta kallista kalustoa.

Metsästäjä on hiljaa piilossa, ja sepelkyyhkyt houkutellaan ampumaetäisyydelle houkutuslintujen avulla. Onnistunut jahti vaatii kuitenkin ennakkotarkkailua, koska oikean paikan valinta on avain onnistuneelle metsästykselle.

Sepelkyyhky saa useita poikueita kaudessa, joten osalla sepelkyyhkyistä on vielä pesintä kesken metsästyskauden alkaessa. Metsästyksen pitääkin kohdistua parvissa lentäviin lintuihin. Ne koostuvat pääosin saman vuoden poikasista ja pesinnän lopettaneista linnuista.

Sepelkyyhkyn metsästysaika jatkuu lokakuun loppuun asti. Valtaosa kyyhkysaaliista saadaan kuitenkin heti kauden alussa.

Sepelkyyhkyt lähtevät muuttoon jo syyskuussa, jolloin myös metsästäjien mielenkiinto siirtyy muuhun pienriistaan, kuten sorsiin, jäniksiin ja metsäkanalintuihin.

Sepelkyyhkyn runsaus vaihtelee vuosittain. Luontotarkkailija voi arvioida sepelkyyhkykannan runsautta tarkkailemalla peltoalueen sähkölangoilla istuvien lintujen määrää.

Toki pitää muistaa, että yksittäisen pellon viljelykasvi vaikuttaa sepelkyyhkyjen paikalliseen runsauteen. Herne ja lakovilja, erityisesti vehnä, ovat sepelkyyhkyjen suosikkeja.