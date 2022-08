Alokas Roni Jokinen vannoi valan helteisessä säässä. ”Päällimmäisenä fiiliksenä on se, että on todella kuuma. Lomilla aion levätä ja saunoa”, hän kertoo. Liikuntakeskuksen parkkipaikalla häntä olivat Turusta ja Aurasta saapuneet avopuoliso Sonja Tuominen, äiti Sari Jokinen ja veli Rasmus Jokinen. ”Hän on meidän neljästä pojasta viimeinen, joka vannoo valansa. Tuntuu hienolta, kun homma on meidän perheen osalta paketissa. Totta kai tämänhetkinen maailman tilanne tuo oman huolensa äidille, ettei voi sanoa tämän olevan pelkkää juhlaa”, äiti kuvailee.